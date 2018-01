SHOCK FISCALE PER L'ITALIA

martedì 9 gennaio 2018''Per quanto riguarda il centrodestra unito, entro pochi giorni avremo il programma di coalizione. Ci vedremo domani - Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, e Noi con l'Italia - e definiremo pochi punti impegnativi per tutte le componenti dell'alleanza. Meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall'Europa, piu' aiuti a chi ha bisogno, piu' sicurezza per tutti, riforma della giustizia e giusto processo, revisione del sistema pensionistico cancellando gli effetti deleteri della Legge Fornero, realizzazione della flat tax, difesa delle aziende italiane e del Made in Italy, imponente piano di sostegno alla natalita', controllo dell'immigrazione. Un programma per far ripartire l'Italia, uno shock fiscale per rilanciare la nostra economia. Il tutto con grande credibilita' e con senso di responsabilita' rispetto ai conti pubblici, Nessuna fantasia e nessuna promessa, ma impegni che il centrodestra realizzera' nell'arco della prossima legislatura. Questo e' il nostro stile''. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio.