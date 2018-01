LIBERI E UGUALI: NO A GORI

lunedì 8 gennaio 2018MILANO - ''Fossi in Giorgio Gori andrei subito a toccare un amuleto e mi risparmierei una campagna elettorale perdente in Lombardia a prescindere, ma da questo momento defunta anche come illusione dopo che Renzi ha twittato 'che la vittoria in Lombardia non e' mai stata cosi' alla portata'. L'unica portata e' quella che si prendera' Gori in faccia la sera del 4 marzo'': di questo e' convinto il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. Renzi ''durante l'Expo 2015 disse a Putin che l'Italia avrebbe vinto i Mondiali in Russia, con il sottinteso che lui si sarebbe intestato la vittoria da premier: peccato - ha osservato in un comunicato l'esponente leghista - che la nazionale di calcio in Russia non ci vada, che Renzi non sara' il premier e che Gori non diventera' il Governatore lombardo''. Intanto, la prima ''portata'' in faccia Gori l'ha presa da Liberi e Uguali: ''Non ci sono le condizioni politiche per riaprire con il Pd''. Il consigliere regionale Onorio Rosati ha spiegato cosi' che Liberi e Uguali conferma l'intenzione di presentare un proprio candidato alla presidenza della Lombardia, e quindi di non sostenere Giorgio Gori, che, dopo l'addio alla competizione di Roberto Maroni, ha ribadito che la porta al movimento guidato da Pietro Grasso e' ''spalancata''. Mercoledi' a Sesto San Giovanni (Milano) si terra' l'assemblea regionale di Leu con Grasso presente e in quell'occasione, spiega Rosati, si sapra' chi e' ''il candidato presidente''.