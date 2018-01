PIETRO GRASSO SCHIANTA IL PD

lunedì 8 gennaio 2018''Non sembra opportuno che il presidente del Senato sostenga con soldi pubblici l'attività di un partito, così come per prassi centenaria non è chiamato a dare col voto alcun contributo politico. Ecco perché ero convinto che non aver ricevuto richieste di contributi dipendesse da una visione condivisa di questo modello''. Lo scrive Pietro Grasso, in una lettera pubblicata su 'Repubblica' in cui replica alla ''lettera infamante'' di Francesco Bonifazi sulla questione dei contributi arretrati (oltre 80mila euro) richiesti dal Pd al presidente del Senato. Grasso ricorda le ''56 mensilità'' trascorse nella legislatura, senza aver ricevuto alcuna comunicazione dal tesoriere Pd,. E dunque ''immagino che non sia stata casuale la scelta del 3 dicembre 2017 per darne notizia, giorno nel quale ho pubblicamente aderito a Liberi e Uguali. Il suo modo di agire appare dunque un atto di ritorsione a carattere propagandistico piuttosto che una sincera volontà di fare chiarezza''. Peraltro attraverso i giornali, ''un colorito quanto basso espediente da campagna elettorale''. E ribatte: ''Vorrei capire cosa ne pensa dei circa 250 mila euro che il Gruppo del Pd in Senato ha percepito dal marzo del 2013 al 26 ottobre del 2017 in ragione della mia iscrizione al Gruppo medesimo''. Infine il leader di Leu scrive a Bonifazi: ''Lasci fuori da questa orrenda strumentalizzazione i dipendenti del Pd. Sono in cassa integrazione in virtù di una gestione economica e finanziaria disastrosa e di un indebitamento milionario causato, in primis, dalla fallimentare campagna referendaria: a loro, così come ai giornalisti dell'Unità, di Europa e alle loro famiglie va tutta la mia solidarietà''.