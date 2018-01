PUNTI CHIAVE PROGRAMMA CDX

lunedì 8 gennaio 2018''L’accordo di Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha lanciato la campagna elettorale del centrodestra unito. Un quadrifoglio vincente - formato da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, e Noi con l’Italia - che si candida, con serietà e competenze, a governare il Paese per i prossimi cinque anni''. Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. ''I nostri leader hanno ieri gettato le basi per il programma che presenteremo agli elettori. Nelle prossime ore ci sarà un vertice del centrodestra nel quale verranno limati i dieci punti della nostra offerta politica'', aggiunge. ''Meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall'Europa, più aiuti a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti, riforma della giustizia e giusto processo, revisione del sistema pensionistico cancellando gli effetti deleteri della Legge Fornero, realizzazione della flat tax, difesa delle aziende italiane e del Made in Italy, imponente piano di sostegno alla natalità, controllo dell'immigrazione: saranno questi - come deciso ieri ad Arcore - i primi passi dell'azione di governo di centrodestra che uscirà dalle politiche del prossimo 4 marzo - sottolinea Brunetta - E allora, al lavoro per un programma rivoluzionario, serio, concreto sostenibile. Impegni che prenderemo davanti al Paese e che siamo pronti a trasformare in realtà una volta tornati a Palazzo Chigi. Siamo pronti a governare'', conclude.