REPUBBLICANI: UE UN'INSIDIA

lunedì 8 gennaio 2018PARIGI - La Ue rappresenta un'''insidia'' per il presidente dei Repubblicani francesi, Laurent Wauquiez. Lo dice ''Le Monde'', spiegando che sull'argomento la destra francese e' ormai su posizioni euroscettiche, con una minima compenente residua di europeisti convinti. Il dibattito in Francia dovrebbe assumere toni ancora piu' incisivi in vista delle prossime elezioni europee del 2019. Dal canto suo, Wauquiez si e' detto pronto a ''cambiare il corpus ideologico'' del partito. Il leader della destra ipotizza un'Europa a ''cerchi concentrici'', dove il primo anello riunirebbe tra i sei e i dodici Stati e permetterebbe una maggiore armonizzazione. Il secondo comprenderebbe tutta la zona euro e il terzo sarebbe un'area di libero scambio, all'interno della quale sarebbe inclusa anche la Gran Bretagna. Il quotidiano ricorda un sondaggio pubblicato a dicembre che da' i Repubblicani al 12 per cento nelle intenzioni di voto, dietro alla Re'publique en marche del presidente Macron (26 per cento) e il Front National di Marine Le Pen ( 17 per cento). Le elezioni europee dovranno essere ''l'occasione per ricostruire un bagaglio ideologico'', afferma Damien Abad, terzo vicepresidente del partito. I Repubblicani dovranno offrire una terza alternativa al paneuropeismo del presidente Macron e all'euro scetticismo di Marine le Pen. Wauquiez ha piu' volte evocato ''un'unione degli Stati nazione'', utilizzando una formula cara alla presidente del Front national. Il leader della destra non ha mai fatto mistero di volere anche i voti dell'estrema destra e questo obiettivo potrebbe avvicinarlo ad assumere posizioni ancora piu' estreme