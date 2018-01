PARTITO DEMOCRATICO AFFONDA

lunedì 8 gennaio 2018Susie Tompkins Buell, importante finanziatrice del Partito democratico statunitense sta valutando - ma la decisione è data per certa dalla stampa americana vicina al partito - di ritirare il suo sostegno economico ai senatori democratici che hanno invitato l'ex collega Al Franken a dimettersi dopo che era stato accusato di comportamenti sessualmente discutibili. Buell sostiene generosamente da decenni il Partito democratico, riferisce il quotidiano ''New York Times'', precisando che ha sempre appoggiato, in particolare, le donne del partito, tra queste: Kirsten Gillibrand, Elizabeth Warren e Maria Cantwell. Le tre senatrici erano tra coloro che a dicembre 2017 hanno chiesto le dimissioni di Franken, che ha lasciato il suo incarico prima del risultato dell'inchiesta della commissione per l'Etica. Buell ritiene che nel caso di Franken, il partito si e' mosso in modo ''affrettato'', senza dargli la possibilita' di spiegare la sua ''versione dei fatti'', una mossa ''pericolosa e sbagliata'', ha aggiunto, precisando che valutera' come meglio aiutare il suo partito. Susie Tompkins Buell e' un'imprenditrice di San Francisco, in California, dove ha creato il marchio di abbigliamento ''Esprit''. Ha finanziato negli anni numerose cause e candidati progressisti, la sua fondazione si e' aggiudicata finanziamenti per sostenere campagne educative sui cambiamenti climatici, sulla liberta' di stampa e sui diritti delle donne.