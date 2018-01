TAJANI: LEGGE FORNERO NON VA

lunedì 8 gennaio 2018''Il nostro programma sara' una manifestazione di serieta' e una risposta alle richieste che vengono dai cittadini e sottolineate da Mattarella nel discorso di fine anno. La Fornero sara' uno dei temi. Ci sara' il codice delle donne, la flat tax, le pensioni a mille euro. L'abolizione della Fornero e' solo uno dei punti''. E' quanto assicura in una intervista al Messaggero, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, per il quale ''si tratta di fare una riforma delle pensioni che non sia penalizzante. La Fornero va corretta, anche la Corte Costituzionale e' intervenuta, ma nessuno vuole farlo senza le dovute coperture''. Tajani assicura che ''nessuno di noi vuole uscire dall'euro. Non ha alcun senso. Importante e' fare le riforme in Europa e avere un'Italia che conta di piu'''. Sul fatto che la Lega va con il simbolo di Salvini premier, Tajani osserva: ''Siamo in campagna elettorale! Quello che conta sono i punti concreti del programma. Poi si e' sempre detto che sara' la forza che avra' piu' voti ad esprimere il premier. Adesso il problema non e' chi lo fara', ma cosa si propone agli italiani. Io sono comunque convinto che il premier sara' indicato da Fi''. Alla domanda se potrebbe toccare a lui stesso, Tajani si sfila: ''Sono impegnato a fare il presidente del Parlamento Europeo. Avessi questa velleita' mi sarei candidato. Restero' in Europa e sono convinto che Strasburgo si pronuncera' in tempo e Berlusconi sara' il premier''.