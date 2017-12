TREMONTI:MALISSIMO GENTILONI

lunedì 18 dicembre 2017''E' una persona estremamente civile ma il suo operato e' stato devastante per il nostro paese''. Usa queste parole Giulio Tremonti, ex Ministro dell'Economia, per definire ai microfoni di '6 su Radio 1' il premier Gentiloni, aggiungendo poi: ''Ha aumentato i fattori di sottomissione politica dell'Italia all'Europa, ha venduto l'Ilva agli indiani, ha perso l'Ema, l'Agenzia del farmaco, a Milano. Quello non e' stato un sorteggio ma una sberla agli italiani. Non credo che sia il tipo di politica corretto per un Paese che diversamente declina, degrada, sulla politica e sull'economia''. Tremonti ha poi commentato le attuali frizioni all'interno del centrodestra: ''Credo siano i movimenti e gli schieramenti che precedono la campagna elettorale; sono discussioni, se non ci fossero sarebbe sospetto il fatto che non ci siano. La mia impressione e' che la tendenza sia verso il centrodestra e la prospettiva di una vittoria di solito unisce''. Infine, sul ritorno in Italia della salma di Vittorio Emanuele III, Tremonti ha poi concluso: ''La storia e' una cosa seria ed ha tempi lunghi, forse serviva un po' piu' di tempo per dare tempo a tutti di superare nella dimensione della storia i ricordi personali, i sentimenti personali''.