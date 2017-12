RENZI: PD HA PERSO 7 PUNTI

lunedì 18 dicembre 2017''L'elemento preoccupante non e' l'ultima settimana, ma il trend. Da maggio a oggi il Pd ha perso quasi 7 punti. Stiamo pagando il fatto che gli altri sono in campagna elettorale, mentre noi dobbiamo sostenere la responsabilita' del governo e passiamo il tempo a litigare all'interno. Era ovvio che per il Pd fosse meglio votare a giugno o al massimo a settembre''. Cosi' il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando che ''chi allora sosteneva questa tesi e' stato accusato di irresponsabilita', ma non votando si e' fatto un clamoroso assist a Berlusconi e Grillo. Adesso pero' e' inutile piangere sul latte versato. Quando iniziera' la campagna elettorale, finiranno le polemiche interne e il Pd potra' riprendere a parlare al Paese. Siamo gia' con questi sondaggi negativi il primo gruppo parlamentare del Paese, vogliamo essere pero' il partito piu' votato e scateneremo una campagna elettorale a tappeto per farcela. Vedo la mia gente, immagino i candidati, leggo i risultati di questi anni e dico: il Pd sara' il primo partito''. Sulle polemiche interne, come quelle che arrivano dal ministro della Giustizia, dice: ''fossi Andrea mi preoccuperei di darci una mano a cercare i voti, anziche' alimentare le polemiche. Per quelle aspettiamo il giorno dopo le elezioni. L'avversario di chi vota il Pd non e' Matteo Renzi: spero che tutte le opposizioni interne ne siano consapevoli''.