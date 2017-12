2017: 102 ISLAMICI ESPULSI

domenica 17 dicembre 2017''Con il tunisino espulso oggi a Firenze salgono a 102 le espulsioni dal territorio italiano da inizio anno di immigrati islamici ritenuti pericolosi. Una media di due espulsi alla settimana. E la stragrande maggioranza sono tunisini, come lo erano la maggior parte degli attentatori che hanno insanguinato l'Europa dal 2015 ad oggi''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda. ''Bene l'attività delle forze dell'ordine e dell'intelligence che consente di individuare i soggetti radicalizzati ritenuti pericolosi, ma se vogliamo estirpare alla radice il cancro jihadista, e non intervenire solo sulle metastasi, serve un salto di qualità esattamente come avvenuto quarant'anni fa quando l'Italia fronteggiò l'emergenza brigatista o quella mafiosa - prosegue Grimoldi -. Da tempo chiediamo l'istituzione di un pool specifico di magistrati che si occupi solo del terrorismo islamico e possa coordinare un quotidiano lavoro di monitoraggio sulle moschee e sui centri islamici presenti sul nostro territorio e su chi entra o esce dal nostro Paese. Servono magistrati anti terrorismo, come già li abbiamo per combattere le mafie, e servono leggi ad hoc. E serve una stretta sulle moschee e i luoghi di culto delle comunità tunisine, perché i numeri dicono che la maggior parte dei soggetti radicalizzati sono tunisini''.