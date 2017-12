CALDEROLI: CASINI SI DIMETTA

domenica 17 dicembre 2017''Non ho condiviso la nomina di Pierferdinando Casini a presidente della commissione d'inchiesta sulle banche - commissione su cui istituzione, tra l'altro, lui aveva espresso voto contrario - e oggi, anche se sono consapevole che sia inutile, sono a chiedere le sue dimissioni da presidente di questa commissione, ruolo che peraltro avrebbe dovuto essere assegnato ad un esponente dell'opposizione''. Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. ''Ne chiedo le dimissioni perché un presidente di una commissione di inchiesta deve essere parte terza e invece Casini, dopo aver addirittura contrastato la messa all'ordine del giorno di alcune audizioni 'rischiose', ora in maniera inopportuna e maldestra si sta assumendo il ruolo di avvocato della difesa, tirando anticipatamente le somme dell'attività della commissione, quando invece i lavori sono completamente aperti e le audizioni più interessanti, e 'pericolose', sono in arrivo - prosegue Calderoli -. Casini faccia il piacere, se vuol svolgere questo ruolo di avvocato della difesa delle cause perse, di dimetttersi da presidente della commissione di inchiesta sulle banche, anche perché una sua eventuale candidatura in un collegio uninominale blindato da parte del PD testimonierebbe la sua non terzietà. Siamo stufi di vedere sue interviste o dichiarazioni, finalizzate solo ad una difesa a senso unico: per cui ora Casini lasci la presidenza della commissione''.