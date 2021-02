SCELTA VACCINI E' UN LUSSO

giovedì 25 febbraio 2021La scelta tra i vaccini contro il Covid-19 e' ''un bel problema di lusso'', soprattutto in considerazione di quei Paesi che ''non hanno la prospettiva di ottenere una vaccinazione per tutto l'anno''. E' quanto dichiarato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, che in questo modo ha invitato i propri connazionali a essere meno esigenti riguardo alla vaccinazione contro il coronavirus. Al riguardo, come riferisce il quotidiano ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', Steinmeier ha evidenziato che ''tutti i vaccini approvati dall'Unione europea sono efficaci e tollerabili''. Il capo dello Stato tedesco ha, quindi, aggiunto di avere scarsa comprensione per la riluttanza a usare determinati vaccini recentemente osservata. Il riferimento implicito e' al preparato dell'azienda biofarmaceutica AstraZeneca (Svezia-Regno Unito), criticato come scarsamente efficace. Per Steinmeier, l'ordine del giorno e' ''vaccinare piu' velocemente!'', perche' la somministrazione del vaccino segnano la svolta nel contrasto alla pandemia. In merito, il presidente tedesco ha ammesso che l'avvio della campagna di vaccinazione in Germania ''non e' stato perfetto''. Tuttavia, ha sottolineato Steinmeier, ''non dobbiamo dimenticare un fatto: le vaccinazioni trasformeranno la lotta contro il virus''. Ogni singola vaccinazione ''ci avvicina alla vita quotidiana che desideriamo'', ha infine affermato il presidente tedesco.