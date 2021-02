GIORGETTI:FACCIAMO I VACCINI

giovedì 25 febbraio 2021''Il Governo italiano ha ribadito la massima disponibilità sia in termini di strumenti normativi che di mezzi finanziari all'industria farmaceutica italiana per predisporre ogni tipo di strumento al fine di produrre un vaccino contro il Covid''. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo GIORGETTI, al termine dell'incontro con Farmindustria al Mise. ''Naturalmente - ha aggiunto - non è una cosa semplice questo processo di riconversione. Abbiamo chiesto a tutti il massimo impegno e la massima serietà e determinazione per cercare di risolvere il problema''. ''L'industria italiana e' pronta a questo progetto di grande collaborazione per far si' che si sfruttino tutte le possibilita' per dare anche noi il nostro contributo alla produzione dei vaccini''. Cosi' in un videomessaggio Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, al termine dell'incontro con il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al Mise, riguardo la possibilita' di produzione del farmaco anti-Covid in Italia. ''Il vaccino e' un bene che tutti stanno aspettando e oggi si sono gettate le basi di una proficua collaborazione pubblico-privato, proprio per andare in questa direzione - prosegue Scaccabarozzi - con lo scopo che nessuno in Italia si tiri indietro ma tutti diano lo sforzo massimo per il raggiungimento di questo obiettivo''.