VERSO POLO NAZIONALE VACCINI

giovedì 25 febbraio 2021Si e' svolto oggi pomeriggio al Mise il primo tavolo rivolto alla produzione del vaccino anti Covid in Italia. Un primo incontro ''costruttivo e positivo'' che ha visto la partecipazione del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, del presidente dell'Aifa Giorgio Palu' e del commissario straordinario Domenico Arcuri. La riunione sara' aggiornata a mercoledi' prossimo alle ore 10, sempre al Mise, per verificare la possibilita' concreta di produrre in sicurezza vaccini anti Covid in siti in Italia. In particolare, sara' necessario appurare l'individuazione di tutte le componenti produttive compatibili con la realizzazione di vaccini e verificare un orizzonte temporale congruo con le esigenze del Paese per superare la fase pandemica. Si e' convenuto, inoltre, di avviare la costruzione di un polo nazionale pubblico privato per realizzare nel medio lungo periodo un contributo italiano in questo ambito. Il governo italiano ha ribadito la totale disponibilita' di strumenti normativi e finanziari per raggiungere l'obiettivo della produzione di vaccini in Italia.