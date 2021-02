CHAT PALAMARA FA VITTIMA...

mercoledì 24 febbraio 2021Elvira Antonelli è in nuovo procuratore di Larino. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura l'ha nominata oggi a maggioranza e dopo un lungo dibattito, annullando la precedente nomina, che risale al settembre 2018, di Isabella Ginefra, che in una serie di contatti nelle chat con Luca Palamara chiedeva il suo aiuto per ottenere l'incarico. Contro questa nomina avevano presentato ricorso alcuni dei candidati esclusi e il Consiglio di Stato nel 2020 l'aveva annullata, chiedendone una rivalutazione. Partendo da questo annullamento il Csm ha deciso un nuovo annullamento d'ufficio alla luce dell'esame delle chat acquisite in seguito dalla procura di Perugia, ritenendo che se quei contenuti fossero stati noti il plenum nel 2018 non avrebbe deliberato la nomina della Ginefra. La quinta commissione ha quindi rivalutato le posizioni dei vari candidati, e proposto Elvira Antonelli, attualmente sostituto procuratore a Sondrio, alla guida della procura di Larino, delibera poi votata dal plenum con 13 voti a favore, 3 contrari e 5 astensioni. Il relatore della delibera, il togato di Autonomia&Indipendenza Giuseppe Marra, illustrando la pratica in plenum, ha parlato di una ''insistente autopromozione'' da parte della Ginefra, fatto che dimostra ''una condotta negativa'' e una ''caduta deontologica''.