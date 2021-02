MAXI MULTA A SOCIETA' RIDER

mercoledì 24 febbraio 2021Una maxi indagine in cui sono stati controllati e interrogati in un solo giorno mille rider e le posizioni di 60mila su tutto il territorio nazionale sono state controllate per arrivare ad elevare ammende per 733 milioni. E' quella illustrata in una conferenza stampa dal VI dipartimento della Procura di Milano (tutela sicurezza e salute) coordinato dall'Aggiunta Tiziana Siciliano e dalla pm Maura Ripamonti. Le investigazioni sono state condotte dal Nucleo tutela lavoro dei carabinieri e illustrate dal colonnello Antonino Bolognani. Secondo quanto illustrato l'indagine e' partita da ''Milano e si e' imposta su tutto il territorio nazionale perche' ogni giorno vediamo per le strade migliaia di fattorini, alcuni di loro anche in infradito'', ha spiegato la procuratrice Siciliano. Visto che le condizioni sono simili ovunque ''poi e' stato naturale allargare al territorio nazionale''. Le sanzioni sono state elevate sugli obblighi di prevenzione dei rischi, obbligo di visite mediche e protezione individuale e di formazione specifica per le attivita': le violazioni hanno portato poi ''alla contestazione di una serie di reati contravvenzionali per un totale di 733 milioni''.