5 STATI UE: PRODURRE VACCINI

mercoledì 24 febbraio 2021''L'accesso tempestivo dell'Europa a un numero sufficiente di vaccini rimane una sfida irrisolta'' perche' ''le difficolta' di produzione portano a notevoli ritardi'' ed e' pertanto ''necessario un cambiamento nella nostra mentalita' su come affrontare questo problema collettivamente''. ''Abbiamo urgente bisogno di integrare e guidare strategicamente la nostra catena del valore per aumentare le nostre capacita' di produzione di vaccini in Europa''. Lo scrivono in una lettera indirizzata a tutti i membri del Consiglio europeo i premier di Spagna, Belgio, Danimarca, Polonia e Lituania. L'attuale carenza di dosi, ''in combinazione con l'emergere di nuove varianti di Covid, rischia di compromettere il nostro percorso verso il pieno recupero e una vita normale'', hanno avvertito i cinque firmatari. ''Questo elemento strategico riguarda direttamente noi leader'' responsabili di ''far accadere le cose''. ''Dobbiamo lavorare, insieme alla Commissione, a stretto contatto con tutti i potenziali produttori di vaccini in Europa, rafforzando i partenariati pubblico-privato lungo l'intera catena del valore per aumentare gli sforzi di ricerca e sviluppo, accelerare e adattare la capacita' di fornitura'', e' la conclusione dei cinque leader, che domani parteciperanno al summit con gli altri capi di Stato e di Governo.