I PRIMI 40 ANNI DEL MONZINO

mercoledì 24 febbraio 2021''Il 2021, quarantesimo compleanno del Monzino, coincide con un anno importante per la cura e l'assistenza dei malati cardiovascolari. Il Covid-19 ha aperto nuovi scenari di ricerca che stanno modificando l'approccio al trattamento di patologie cardiovascolari rilevanti, come trombosi e miocarditi. Alcune delle ricerche che stanno cambiando la clinica sono nate qui al Monzino'' Cosi' il direttore scientifico Giulio Pompilio commenta la ricorrenza dei 40 anni del Centro Cardiologico Monzino, il primo centro in Europa interamente dedicato alle malattie cardiovascolari. ''I nostri 40 anni - spiega Pompilio - hanno coinciso con una sfida epocale, che ci ha fatto comprendere ancora meglio il valore essenziale dello stretto connubio tra ricerca e cura per il progresso delle conoscenze e della nostra capacita' di rispondere al bisogno di salute dei nostri pazienti. Siamo l'unico IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) monospecialistico cardiologico del Paese; l'interazione ricerca e cura e' il nostro punto di forza. Per questo le innovazioni piu' significative nella cardiologia degli ultimi 40 anni sono passate e passano dai nostri reparti e dai nostri laboratori: se c'e' una nuova terapia, tecnologia o metodica avanzata, al Monzino e' allo studio, oppure gia' disponibile per tutti i pazienti che ne possono beneficiare''. Il Monzino, ad esempio, e' stato il primo centro cardiologico in Italia a disporre di una sala operatoria multifunzionale dove il cardiochirurgo, il cardiologo interventista, l'aritmologo e l'esperto di imaging possono integrare le loro competenze per effettuare interventi innovativi, come il trattamento delle fibrillazioni atriali croniche.