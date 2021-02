I TAGLIAGOLE DEL COLTAN

martedì 23 febbraio 2021Nessuno conosce cosa sia davvero il coltan. Eppure, si sono combattute e si combattono guerre per averlo. Ma tutti, proprio tutti, lo maneggiamo quotidianamente. Lo teniamo in mano, lo usiamo con disinvoltura. Ci dialoghiamo. Mandiamo messaggi. Si', e' nei nostri telefonini che ci sono cosi' cari, e' nei chip dei nostri computer. Non ne possiamo fare a meno. Coltan e' la contrazione di columbite-tantalite e il suo valore dipende proprio dall'alto o meno tenore di tantalite. Quello che viene estratto nella Repubblica democratica del Congo e' ad alto tasso di tantalite, da qui il suo valore e la necessita' di avere, da parte delle industrie dell'informatica, proprio il coltan congolese. La terra rara viene utilizzata per la fabbricazione di telecamere, cellulari e molti altri apparecchi elettronici. Il coltan serve ad ottimizzare il consumo di energia nei chip di nuova generazione, portando un notevole risparmio energetico e a ottimizzare, quindi, la durata della batteria. La funzionalita' di ogni apparecchio elettronico dipende proprio dal coltan, ad alto tasso di tantalite, e si narra che nel 2000 la quasi impossibilita' di trovare la PlayStation 2 in Italia, fosse dovuta a difficolta' di reperimento del minerale. Il prezzo del coltan varia a seconda della percentuale di tantalite, ma e' anche un mercato molto instabile: nel 1998 costava 2 dollari al chilogrammo, nel 2004 - quando la domanda era estremamente elevata - e' arrivato a toccare i 600 dollari, oggi vale tra i 100 e 150 dollari al chilogrammo. Il prezzo varia, anche, in base alla possibilita' di estrarlo. La particolarita' di questo minerale e' che non si trova ovunque: ad esempio l'80% è in Congo.