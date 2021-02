BONACCINI:HA RAGIONE SALVINI

martedì 23 febbraio 2021Non e' il tempo delle divisioni. Ognuno, con le proprie idee, e' chiamato a unire le forze per contribuire alla ripartenza dell'Italia. Lega e Pd restano distinte e distanti ma se ora occorre marciare uniti per sostenere la 'mission' del governo Draghi, vaccini e aiuto alle categorie economiche penalizzate dalle restrizioni sono in cima alla 'collaborazione a tempo determinato'. E' il messaggio che arriva da Stefano Bonaccini quando, a L'Aria che Tira su La7, definisce ''ragionevole'' la proposta di Matteo Salvini sulla riapertura dei ristoranti anche a cena, nelle zone a minore rischio. Questo, ha detto il presidente emiliano-romagnolo, per ''dare ossigeno'' alle attivita' piu' colpite, senza rinunciare alla prudenza e alla tutela della salute magari aumentando i controlli. ''Non parlo a nome di Draghi, non mi permetto, ma sul ritorno alla vita, dove la situazione lo permetta, siamo sulla stessa linea'', ribadisce lo stesso segretario leghista dopo avere incontrato il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. E Salvini non manca di dirsi ''contento che sindaci e governatori di tutti i colori politici convengano con me che se puoi pranzare in tranquillita' e a distanza puoi anche cenare''. Cosi' ''aperture'' in sicurezza e ''flessibilita''' nelle misure anti-Covid diventano concetti comuni tra il pragmatico governatore dem e il segretario leghista. E Salvini replica: “Su aperture ristoranti Bonaccini ha detto che ho ragione” “Ho letto pochi minuti fa che il governatore dell’Emilia-Romagna ha detto che ho ragione io. Se si può pranzare in sicurezza si può anche cenare in sicurezza”.