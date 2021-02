POLIZIOTTI AGGREDITI SPARANO

martedì 23 febbraio 2021MILANO - Far West in strada a Milano dove un cittadino di origini filippine, di 45 anni, è morto dopo un conflitto a fuoco con la polizia in via Sulmona, in zona Corvetto, periferia sud-est del capoluogo lombardo. L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le 24, quando l’uomo, alterato e in preda a un raptus violento, ha provato ad aggredire con un coltello da cucina prima un rider e poi un inquilino del palazzo. All’arrivo della polizia, il 45enne ha tentato di nascondersi dietro alcune siepi che circondano l’enorme caseggiato con cortile dove vivono decine di famiglie. Una scena da film che ha visto protagonisti anche alcuni residenti, gente che dai balconi ha aiutato gli agenti ad individuare l’uomo. Una volta raggiunto, la colluttazione. Dopo pochi minuti la tragedia. Il 45enne, scoperto tra i cespugli, si è subito scagliato contro gli agenti facendone finire per terra uno, svenuto per il forte impatto col suolo. In quegli istanti concitati è arrivata una seconda pattuglia i cui agenti sono stati a loro volta travolti dalla furia dell’uomo: uno dei due poliziotti, dopo aver tentato di evitarlo, ha esploso alcuni colpi. L’aggressore ferito all'addome in pochi minuti è deceduto sull’asfalto dove, a distanza di ore, restano ancora i segni del sangue. Due agenti sono stati portati al Policlinico: con lievi ferite quello caduto, sotto shock quello che ha sparato.