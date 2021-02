JOHNSON: FINE COVID 21.06.21

lunedì 22 febbraio 2021LONDRA - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha presentato alla Camera dei Comuni il suo piano per allentare ''con cautela ma in modo irreversibile'' le misure di contenimento in vigore nel paese contro il covid. Premesso che la minaccia della pandemia rimane ''rilevante'' e che nessun vaccino puo' essere efficace al 100% e che non si puo' ignorare il fatto che eliminare il lockdown portera' a nuovi casi e dunque in ultima istanza a nuovi decessi, Johnson ha indicato l'8 marzo come prima data in cui si avra' un cambio di passo con il ritorno a scuola in presenza di tutti gli studenti. Inoltre ogni persona anziana ricoverata in una casa di cura potra' nominare una persona autorizzata a recargli visita. Il lockdown, ha detto Johnson, sara' eliminato nel paese allo stesso tempo e inizialmente verra' data priorita' alle attivita' all'aperto. La sua exit-strategy prevede 4 fasi la cui tempistica sara' dettata dai dati concreti anziche' da date prefissate a priori. Il passaggio a ogni fase dipendera' da 4 test, ovvero il successo della campagna di vaccinazione, il numero di ricoveri in ospedale, la pressione sul sistema sanitaria e l'impatto di eventuali nuove varianti. Se tutto andra' nel verso migliore, ha aggiunto, tutte le misure di contenimento attualmente in vigore nel paese potrebbero essere ritirare il 21 di giugno. Fra ogni fase dovranno trascorrere almeno 5 settimane con inizio, appunto, l'8 di marzo con il ritorno a scuola degli studenti. Inoltre le elezioni comunali previste per il 6 maggio potranno svolgersi regolarmente. Per quanto riguarda le attivita' all'aperto, tornera' in vigore la regola del gruppo massimo di 6 persone.