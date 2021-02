ANCHE LA BCE: VACCINAZIONI!

lunedì 22 febbraio 2021''Mentre le persone traggono speranza dall'inizio delle campagne di vaccinazione, la prima sfida, proteggere l'economia, ci chiede di continuare a tappare le falle, finché non sarà raggiunta un'immunità diffusa. Quindi: vaccinazioni, vaccinazioni, vaccinazioni''. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde, intervenendo in collegamento con Bruxelles nella Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance dell'Ue. ''La risposta a questa crisi - continua Lagarde - mostra un allineamento senza precedenti delle risposte politiche nazionali ed europee. Ma la pandemia non è ancora finita: l'allineamento delle politiche resterà un imperativo per quello che abbiamo davanti a noi''. ''Il mix delle politiche - aggiunge - resta essenziale: mentre la pandemia continua, e proseguono i lockdown e l'incertezza, famiglie e imprese potranno trarre pieno vantaggio dalle favorevoli condizioni di finanziamento se le misure nazionali verranno dispiegate per aiutare la politica monetaria a rivelare tutto il loro potenziale. Nell'Eurozona, il deficit è atteso al 6,1% del Pil nel 2021. Con la politica monetaria e quella di bilancio che lavorano insieme, speriamo di attraversare finalmente il ponte e di raggiungere l'altra sponda della pandemia'', conclude la Lagarde.