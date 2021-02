G.B: A LUGLIO RIPARTE TUTTO

lunedì 22 febbraio 2021Oggi pomeriggio Boris Johnson annuncia in Parlamento il piano per la riapertura della Gran Bretagna, che è in lockdown dall’inizio di gennaio. Si tratterà di una graduale marcia verso la normalità, che verrà raggiunta a luglio: ma questa volta è una riapertura definitiva, non ci saranno più inversioni a U. La Gran Bretagna sarà così il primo grande Paese a mettersi definitivamente alle spalle la pandemia, grazie al programma di vaccinazione di massa: a oggi è stato già immunizzato un adulto su tre e per luglio si prevede che tutta la popolazione adulta avrà ricevuto almeno la prima iniezione. Il programma di riapertura è scandito su quattro tappe, che grosso modo corrispondono ai mesi fra marzo e giugno. La prima data importante è l’8 marzo, quando ripartiranno le scuole, seguita dal 29 marzo, quando sarà di nuovo consentito incontrarsi all’aperto e sarà abolita la raccomandazione di “stare a casa”. La fase due, in aprile, vedrà la riapertura dei negozi e forse il servizio all’aperto per bar e ristoranti. La terza tappa, in maggio, consentirà la riapertura dei parrucchieri (che qui sono chiusi da metà dicembre) e forse la ripresa completa della ristorazione. A giugno dovrebbero essere autorizzate le vacanze entro i confini nazionali. (Corriere)