GERMANIA RIAPRE SCUOLE ASILI

lunedì 22 febbraio 2021Il tasso di incidenza del Covid-19 in Germania risulta ancora in aumento, secondo gli ultimi dati resi noti dall'agenzia nazionale del paese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il Robert Koch Institute (RKI) afferma che il tasso di incidenza - il numero abitanti infetti ogni 100 persone - ora è di 61 mentre nel rilevamento precedente era pari a 57. Questa mattina l'RKI ha riferito che 4.369 contagi sono stati rilevati nelle scorse 24 ore per un totale ormai giunto a 2.390.928 casi dalla comparsa della malattia. Il bilancio delle vittime è aumentato di 62 unità per giungere a un totale di 67.903 decessi. Finora in Germania sono state somministrate 4.869.641 dosi di vaccino. Proprio quest'oggi, nonostante una situazione tutt'altro che risolta, dieci stati federali apriranno nuovamente asili e scuole primarie.