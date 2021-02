FRANCIA: TAMPONI A STUDENTI

lunedì 22 febbraio 2021PARIGI - Debutta da oggi davanti alle scuole francesi la campagna di test salivari varata dal governo transalpino nel tentativo di monitorare (e ovviamente bloccare sul nascere) la circolazione del virus negli istituti d'istruzione. Secondo il piano dell'esecutivo in questa prima settimana il test verrà proposto a un numero di studenti oscillanti tra i 50mila e gli 80mila e riguarderà le scuole medie e superiori. Ogni settimana verranno messi a disposizione dei team dislocati all'ingresso delle strutture scolastiche circa 200mila kit diagnostici, ma al momento difficilmente potranno venire sfruttati interamente. I test salivari sono stati autorizzati dall'Alta Autorità per la Salute il 10 febbraio, nonostante i risultati risultino ''inferiori come affidabilità dal 3% all'11% rispetto a quelli dei test tradizionali tamponi nasofaringei''. Fatto sta che le autorità sanitarie hanno deciso di ricorrere a una diagnostica meno invasiva dopo aver appurato che proprio la sensazione di fastidio provocata dall'inserimento nelle vie nasali del ''bastoncino'' utilizzato per il test tradizionale era alla base del rifiuto, o per lo meno della ritrosia, di molti giovani a sottoporsi all'indagine virologica. La procedura salivare consiste nello ''sputare'' in una provetta, il cui contenuto viene poi analizzato in modo convenzionale in laboratorio, allo stesso modo di quanto avviene per le secrezioni raccolte nel naso con un tampone. I risultati arrivano nello stesso lasso di tempo, ovvero in meno di 24 ore.