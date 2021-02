67 GIUDICI A MATTARELLA

lunedì 22 febbraio 2021Un appello firmato da 67 giudici per sollecitare un nuovo intervento del presidente della Repubblica, sulla riforma del Csm. La lettera e' rivolta al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ''anche nella sua qualita' di presidente del Consiglio superiore della magistratura''. Sottolineando che continua lo ''scandalo che sta abbattendo completamente la credibilita' delle istituzioni giudiziarie'' e che ''le iniziative legislative, pur annunciate come imminenti, sono ben lungi dal tradursi in realta''', i 67 giudici si rivolgono cosi' al presidente della Repubblica: ''Le chiediamo - scrivono - nel suo ruolo di garante della Costituzione, di intervenire affinche' sia finalmente intrapreso il cammino per l'eliminazione dei fattori distorsivi dell'imparzialita' e buon andamento della funzione di autogoverno, ripristinando la legalita' delle sue dinamiche''. E poi, proseguono, che ''siano rimosse le cause che hanno condotto alla grave delegittimazione di articolazioni essenziali dell'ordinamento giudiziario e del Sistema di autogoverno della magistratura'' e che ''sia assicurato l'allontanamento da tali ruoli di coloro che non sono risultati all'altezza del compito''. ''Le chiediamo, signor Presidente - si legge ancora nella lettera - di tornare a intervenire con la sua autorevolezza, per avviare finalmente l'ormai non piu' differibile azione di recupero della fiducia di cui l'ordine giudiziario e la gran parte dei magistrati meritano di godere, e della credibilita' della giurisdizione, baluardo prezioso ed essenziale dello Stato di diritto delineato dai nostri Costituenti''.