WHIRLPOOL: IMPEGNO GIORGETTI

giovedì 18 febbraio 2021Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, in concerto con il Ministro del lavoro, si adoperera' per evitare che il 31 marzo parta la procedura di licenziamento per i 350 lavoratori di Napoli. Lo riferiscono Rocco Palombella, segretario generale Uilm, e Gianluca Ficco, responsabile nazionale Uilm per il settore elettrodomestico. Giorgetti ha ricevuto le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm e una delegazione di lavoratori della Whirlpool di Napoli, in presidio sotto la sede del Mise ed ha accolto le richieste sindacali di interloquire con la multinazionale e di riconvocare a breve il tavolo. ''Sappiamo che questo Governo possiede l'autorevolezza necessaria per risolvere questa vertenza - dichiarano - speriamo che dimostri anche una forte volonta' di essere al fianco dei lavoratori''. ''Abbiamo apprezzato la disponibilita' del ministro Giorgetti a riceverci immediatamente - concludono - ora attendiamo azioni importanti per la risoluzione di questa vertenza''.(