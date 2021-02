VACCINO PFIZER: PROBLEMA

giovedì 18 febbraio 2021Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer e' in grado di neutralizzare la mutazione sudafricana del virus. Tuttavia, il numero di anticorpi generati da tale preparato potrebbe essere nettamente inferiore. E' quanto si apprende da uno studio della facolta' di medicina dell'Universita' del Texas, pubblicato sul periodico ''The New England Journal of Medicine''. Gli scienziati hanno verificato in laboratorio fino a che punto le varianti della Sars-Cov2 possono essere neutralizzate con il siero del sangue di persone vaccinate. Nella mutazione sudafricana, il numero di anticorpi neutralizzanti era inferiore di circa due terzi. Per gli autori della ricerca, non e' ancora chiaro con esattezza quale effetto il vaccino di BioNTech/Pfizer abbia sulla variante sudafricana del coronavirus. Al fine di valutare la capacita' di immunizzazione, infatti, non e' sufficiente la quantita' di anticorpi prodotti. Si devono, invece, studiare altre reazioni del sistema immunitario e, in tal caso, il preparato di BioNTech/Pfizer ha mostrato esiti positivi. In merito ai risultati dello studio della facolta' di medicina dell'Universita' del Texas, le due aziende hanno comunicato: ''Finora, non vi sono dati clinici a indicare che la mutazione sudafricana del virus non sia coperta dalla protezione indotta dal vaccino contro il Covid-19''. Tuttavia, BioNTech e Pfizer continueranno a seguire con attenzione gli sviluppi. In particolare, le societa' si si sono dette pronte a sviluppare un vaccino specifico per la variante sudafricana del coronavirus, qualora l'attuale non fosse efficace.