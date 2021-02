MIGRANTI: TRUFFA DELLE COOP

giovedì 18 febbraio 2021Si e' conclusa una maxi indagine della Guardia di Finanza di Ferrara sulla gestione di diversi centri d'accoglienza per migranti fra Poggio Renatico e Vigarano Mainarda. Cinque persone hanno ricevuto avvisi di garanzia dalla Procura estense. Si tratta di tre dirigenti di una cooperativa ferrarese che gestisce cinque centri, indagati per truffa aggravata, falso e inadempimento contrattuale in pubbliche forniture. Le altre due persone finite nel mirino della Finanza sono un dirigente della prefettura di Ferrara per omesso controllo. L'operazione ha messo in luce un presunto articolato meccanismo illecito attuato dai tre amministratori, che avrebbero omesso di stornare dalla contabilita' della cooperativa le spese di natura personale e i prelievi di denaro utilizzati per pagare viaggi, pc, televisori, ristoranti e capi di abbigliamento di prestigiosi marchi. Fra novembre 2017 e settembre 2018, i tre sono accusati di avere distratto oltre 400mila euro di fondi pubblici destinati al progetto. Tutto questo a scapito dei servizi erogati ai migranti, tanto che i finanzieri hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie nelle strutture, come la presenza di topi e scarafaggi e la mancanza di cibo e vestiario. I tre avrebbero anche alterato i registri delle presenze di migranti, al fine di ottenere fondi non spettanti che l'Asp, tratta in inganno, ha erogato per oltre 10mila euro. Di abuso d'ufficio dovranno rispondere i due rappresentanti di Prefettura e Asp, perche' in concorso fra loro avrebbero non solo omesso i controlli nei confronti delle strutture, ma avvisato i soggetti destinatari degli stessi e suggerendo loro la compilazione non veritiera di alcuni documenti.