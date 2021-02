15 SENATORI ESPULSI DA M5S

giovedì 18 febbraio 2021''I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi''. Lo annuncia Vito Crimi, capo politico M5s. ''Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle ha votato si'. Non lo ha fatto a cuor leggero, e' evidente- aggiunge-. Ma lo ha fatto. Lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell'orientamento emerso in seguito all'ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si e' espressa a favore. E lo ha fatto con coraggio, assumendosi la responsabilita' di una scelta che non guarda all'interesse esclusivo del MoVimento o al facile consenso, bensi' agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunita' nazionale. Quello di chi ha votato si' e' un voto unitario, una responsabilita' collettiva, non del singolo''. Ed ora i 15 senatori che hanno votato no si collocano, nei fatti, all'opposizione''. ''Per tale motivo- dice ancora Crimi- non potranno piu' far parte del gruppo parlamentare del MoVimento al Senato. Ho dunque invitato il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento del gruppo. Sono consapevole che questa decisione non piacera' a qualcuno, ma se si pretende rispetto per chi la pensa diversamente, lo stesso rispetto si deve a chi mette da parte le proprie posizioni personali e contribuisce al lavoro di un gruppo che non ha altro obiettivo che quello di servire i cittadini e il Paese''. In tutta risposta all'espulsione, i 15 senatori a loro volta hanno annunciato che stanno per adire a vie legali contro l'M5s.