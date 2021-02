SALVINI: RISOLVIAMO PROBLEMI

mercoledì 17 febbraio 2021''Ci sono da risolvere problemi, abbiamo provato a farlo anche dall'opposizione, ma zero... Abbiamo scelto di esserci. Sto incontrando sindaci e imprenditori che mi chiedono non le polemiche ma la soluzione dei problemi: salute, lavoro, e ritorno alla vita''. Ospite di Porta a Porta, il segretario della Lega, Matteo Salvini, spiega così l'atteggiamento con cui dice di voler stare al governo. E sugli attacchi al ministro Speranza, al Cts e al commissario Arcuri dice: ''Non faccio questioni di nomi: se do la fiducia al presidente Draghi, è perchè penso che possa difendere gli interessi dell'Italia in Europa da tutti i punti di vista: immigrazione, imprese... Non sto lì a dirgli 'metti Tizio, togli Caio'. Sicuramente chiediamo ascolto, che non c'è stato col governo procedente, condivisione, programmazione, organizzazione e poi se si parla di Europa, che ci sia parità di regole per tutti. Faccio l'esempio delle code al Brennero per il tampone per chi entra in Austria''. Altro esempio di tema cui Salvini dice di volersi dedicare: ''Il Ponte sullo Stretto vale centomila posti di lavoro, se fatto in acciaio assorbe 4 anni di produzione Ilva di Taranto, si ripaga nell'arco di due anni. Mi piacerebbe dedicare tutto il mio tempo a questo, non alla polemica con Zingaretti e Boldrini''.