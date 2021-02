ZAIA: VACCINI, O NOI O ALTRI

mercoledì 17 febbraio 2021Zaia: “Vaccini? Accelerare e acquistare su libero mercato. Se non li compriamo noi lo fanno altri” “Il problema non è aver vaccini più buoni. Non è neanche averli, perché comunque se guardassimo il piano distribuzione vaccini nazionale, dice che a un certo punto li avremo tutti - le famose 200 milioni di dosi. L'unico fattore qual è? È il tempo. Perché se noi riusciamo a vaccinare tutto nostro comparto turistico, tutte le nostre aziende, tutti i nostri cittadini nel giro di 3-4 mesi, capite che partiamo per primi rispetto a chi sta lì ad aspettare il vaccino. Ma questo lo dico a vantaggio dell'Italia, non solo del Veneto. E penso che se ci sono questi canali - e ve lo scandisco: e se sarà confermato che non è acqua distillata, ma è vaccino - io penso che l'Italia debba assolutamente accelerare e fare come fanno altri Paesi europei, perché ormai si è capito, di andare ad acquistare sul libero mercato. E che sia chiaro che noi non andiamo a portar via vaccini a nessuno. Ci vengono a offrire vaccini: se non li compriamo noi, li compra qualcun altro”.