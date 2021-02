M5S: 15 SENATORI SI SFILANO

mercoledì 17 febbraio 2021''Non ha neanche citato il reddito di cittadinanza''. Cosi' un 'big' M5s esterna il malessere nel gruppo al Senato dopo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier si e' soffermato sulle categorie in difficolta' ma punta ad andare oltre i sussidi (''Centrali sono le politiche attive del lavoro. Affinche' esse siano immediatamente operative e' necessario migliorare gli strumenti esistenti, come l'assegno di riallocazione, rafforzando le politiche di formazione dei lavoratori occupati e disoccupati'', ha spiegato). Da qui i mal di pancia nel Movimento, con i senatori che hanno applaudito soprattutto il passaggio del riconoscimento da parte di Draghi nel lavoro dell'ex presidente del Consiglio Conte. Ieri sera 37 senatori M5s avevano proposto ai vertici di lasciare la strada libera all'astensione. Per un'astensione motivata. Ma i 'big' pentastellati hanno detto no. Al momento almeno 15 pentastellati non voteranno la fiducia. Abate, Angrisani, Crucioli, Granato, La Mura, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra, Nocerino, Dessi' e Lannutti i nomi che vengono dati sicuri nella 'lista'. Un'altra decina i dubbiosi. Altri esponenti perplessi avranno la possibilita' di esprimere il proprio mal di pancia nell'Aula di palazzo Madama per ribadire che la fiducia al governo sara' condizionata.