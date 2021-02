VACCINI: BURIONI CONTRO UE

martedì 16 febbraio 2021''La storia di oggi è 'liberalizziamo i brevetti'. La discussione è surreale, visto che Moderna ha già concesso liberamente l'utilizzo del suo brevetto l'8 ottobre 2020. Mi stupisco di quanta gente parli di argomenti delicati senza avere minimamente approfondito la questione''. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, postando una nota diffusa lo scorso autunno dall'azienda americana che ha sviluppato uno dei vaccini anti-Covid autorizzati anche in Europa. Sul social il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano chiama quindi in causa la tedesca BioNTech, partner del colosso Usa Pfizer nello sviluppo di un altro vaccino contro Covid-19 approvato anche in Ue: ''Preparare un vaccino a mRna è cosa complessa, ma molto meno rispetto ad altri farmaci biologici - osserva lo scienziato - Io ritengo che sia un mio diritto di cittadino europeo sapere perché BioNTech ha avviato a ottobre un nuovo sito di produzione (ora in funzione) e non dieci. Devono spiegarmelo''. ''Deve spiegarmelo BioNTech - aggiunge - dicendomi dove sono i colli di bottiglia della produzione, perché non ha liberalizzato il brevetto come Moderna, e soprattutto l'Unione europea deve spiegarmi perché non ha riversato fiumi di denaro in questo progetto che ci potrebbe salvare la vita''.