LE PRIMULE VANNO IN SOFFITTA

martedì 16 febbraio 2021''Non ero consapevole di queste strutture a primula'', quelle ideate e proposte per la vaccinazione di massa anti-Covid, ''e quando l'ho sentito mi sono cascate le braccia. Con tutte le strutture che non sono aperte in questo momento - cinema, teatri, palestre, luoghi pubblici - sicuramente avremmo potuto attrezzare quelle per velocizzare la campagna vaccinale, invece che spendere altri quattrini in questo modo''. A stroncare le 'PRIMULE' del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri è il virologo Andrea Crisanti, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3. ''Sono decisioni - ha commentato il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell'ateneo cittadino - che non sappiamo da cosa siano state ispirate. Io posso solo commentare quel che vedo''. E Arcuri che replica? Ecco: ''E' vero che le Primule verranno ridimensionate nel numero, quante ne verranno realizzate dipendera' dalle Regioni''. Ma i padiglioni disegnati da Stefano Boeri, pensati per la somministrazione del vaccino nella campagna di massa, ''sono sempre stati una cosa aggiuntiva rispetto ai centri di vaccinazione individuati da Comuni e Regioni. Le Primule non sono mai state un elemento principale''. Lo apprende l'AGI dall'ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. ''Sapendo che costano dai 300mila ai 400mila euro ciascuna, saranno le Regioni a decidere quante ne verranno. Non c'e' un piano per farne 100, 200 o 1.000. Noi siamo pronti per realizzarne, assieme alle aziende, quante ne chiedono''. C'è da scommettere sul numero: sarà zero.