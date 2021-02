GERMANIA CHIUDE LE FRONTIERE

martedì 16 febbraio 2021BERLINO - La responsabile dei Trasporti del Land austriaco del Tirolo, Ingrid Felipe, ha criticato duramente la Germania per l'introduzione delle restrizioni alla frontiera austriaca in una dichiarazione stamattina all'emittente radiofonica tedesca Deutschlandfunk. Non solo la chiusura delle frontiere non e' una soluzione per combattere insieme la pandemia in Europa, ma la decisione e' stata comunicata dal governo tedesco con poco anticipo, ha detto l'esponente dei Verdi. La misura e' stata adottata dal governo tedesco in accordo con i Laender tedeschi di confine con Austria e Repubblica Ceca per evitare la diffusione delle varianti del coronavirus in Germania. Intanto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha presentato una proposta in Consiglio dei ministri per prolungare le restrizioni di ingresso in Germania dai paesi particolarmente colpiti dalla variante inglese, sudafricana e brasiliana del virus per altri 14 giorni, cioe' fino agli inizi di marzo. Lo riferisce Der Spiegel.