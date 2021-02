CONGELARE LA PRESCRIZIONE

martedì 16 febbraio 2021''Un gesto di grandissima fiducia nei confronti della Guardasigilli Marta Cartabia'' e' quello di congelare ''temporaneamente gli emendamenti sulla prescrizione nel decreto Milleproroghe che avrebbero potuto dividere il governo per la prima volta''. Lo annuncia Enrico Costa (Azione) in un'intervista a Repubblica, che condivide l'iniziativa con ''Riccardo Magi di Piu' Europa''. ''Voglio dare un segnale immediato di fiducia e disponibilita' verso la nuova Guardasigilli Cartabia - evidenzia - lei, nel metodo, ha gia' manifestato una profonda discontinuita'. Studio, approfondimento e nessuna fretta di anticipare le sue posizioni. Un approccio che rafforza lo spirito costruttivo che Azione e Piu'Europa hanno manifestato nei confronti del premier Draghi''. ''Ho discusso a lungo con Carlo Calenda. Poi ne ho parlato con Riccardo Magi - fa presente - e abbiamo deciso di sgombrare il campo da temi divisivi prima che la Guardasigilli illustri al Parlamento le proprie linee programmatiche''. Sull'emendamento sulla prescrizione, ''semplicemente non chiederemo che venga messo in votazione. Il nostro e' un atto di rispetto istituzionale. Sulla prescrizione ci aspettiamo un passo avanti collegiale. Se invece dovessimo trovarci di fronte a uno stallo non esiteremmo a ripresentare le nostre proposte''.