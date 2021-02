IL PROGRAMMA DI SALVINI

martedì 16 febbraio 2021“Questo è il momento di deporre l'ascia di guerra. Con un milione di posti di lavoro già saltati, penso che la politica debba usare il tempo per risolvere i problemi. Il ministro Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio cercheremo di sostenerlo da tutti i punti di vista”, dice Salvini a 'The Breakfast Club' su Radio Capital. “La scelta di chiudere gli impianti da sci arrivata la sera per la mattina, era parte del modello Conte-Casalino, io penso che con Draghi cambieranno molte cose. Tu puoi fare una scelta, ma la scelta bisogna comunicarla per tempo: la comunicazione di virologi, consulenti e scienziati deve cambiare radicalmente. Il Cts è da rinforzare più che da cambiare, serve energia nuova. Arcuri? So che il presidente Zaia sta provvedendo di suo a cercare di portare in Italia decine di milioni di vaccini, altrimenti non ne usciamo più. I vaccini dovrebbero essere garantiti da Arcuri, ma se li garantisce come l'apertura delle scuole e le mascherine, allora aiutarlo sarà un dovere. Uno che prepara un bando da decine di milioni di euro per i capannoni per fare i vaccini quando mancano i vaccini è come comprare la casa e partire dal caminetto quando manca ancora la cucina. Prioritario parlare con Draghi delle aperture serali. Se uno può andare a pranzo al ristorante in sicurezza perché non può a cena? Sull'immigrazione ho chiesto a Draghi un atteggiamento europeista. Pretendiamo il coinvolgimento dell’Europa. Salvini europeista? Non è un insulto, Draghi difenderà gli interessi italiani in Europa meglio di chiunque altro. In questo momento bisogna andare al di là delle etichette, altrimenti non avrei mai dato la fiducia al governo del banchiere Draghi''