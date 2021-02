ECCO IL PIANO BERTOLASO

martedì 16 febbraio 2021Con il ''piano Bertolaso'' ''dall'ingresso all'uscita occorrono meno di 30 minuti per ogni vaccinato, compresi i 15 minuti in cui ogni paziente deve restare in 'osservazione'. Con questo piano sarebbe possibile, cronometro alla mano, vaccinare 10 milioni di persone''. ''Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenendo a ''Mattino 5''. Alla domanda sul perche' il piano lombardo sia stato prima bloccato e poi sbloccato da parte del precedente governo, Fontana ha replicato che si e' trattato di un misunderstanding: ''Il governo ha ritenuto di non far fare una valutazione da parte del cts, noi avevamo mandato il nostro piano perche' ci era stato richiesto, il cts aveva esaminato la nostra sperimentazione con attenzione e ci aveva chiesto di mandarlo. Noi lo abbiamo mandato perche', se necessario, potesse essere utilizzato anche in altre realta', il governo ha detto che il piano non interessava perche' doveva essere fatto a livello nazionale. Noi ci teniamo ben stretto il nostro piano, andiamo avanti sulla base di quello che e' previsto in questo piano, ma non abbiamo alcuna ambizione e velleita' di trasferire il nostro piano a livello nazionale''.