R.L.TAMPONI GRATIS IN SCUOLE

lunedì 15 febbraio 2021La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta del vicepresidente ed assessore al Welfare Letizia Moratti e di concerto con l'assessore all'Istruzione Fabrizio Sala, una delibera che avvia la prenotazione dell'offerta di tamponi antigenici per scuole secondarie di secondo grado e istituti di formazione professionale. Obiettivo del provvedimento è quello di aumentare la sorveglianza sanitaria e i testing tra gli studenti dai 14 ai 19 anni e il personale docente e non delle scuole superiori. ''Il servizio gratuito - ha commentato in una nota Moratti - è un'opportunità per individuare eventuali casi Covid-19 positivi in modo precoce. E va ad aggiungersi alle altre modalità già attive sul territorio. In questa fase della pandemia vi è evidenza infatti di una sua elevata trasmissione nei gruppi di popolazione più giovane. Con particolare riguardo proprio alla fascia di età tra i 14 e i 19 anni, che si caratterizza per una intensa attività sociale e una bassa manifestazione clinica del Covid''. Con questa misura, ha aggiunto Fabrizio Sala, ''Andiamo nella direzione di una scuola sempre più sicura. Tracciamento e tamponi sono tra le nostre priorità per un rientro a scuola che possa garantire continuità didattica''. Il percorso semplificato per attivare test antigenici in ambito scolastico si rivolge ai contatti stretti a partire dal quinto giorno dall'identificazione di un caso positivo. La prenotazione si può fare sulla piattaforma regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it o tramite app 'Salutile Prenotazioni'. L'iniziativa interessa 1.345 scuole, tra secondarie di secondo grado e istituti professionali.