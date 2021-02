SALVINI: BASTA ALLARMISMI

lunedì 15 febbraio 2021''Spero che col nuovo governo finisca anche la stagione degli allarmismi sui giornali e i telegiornali: noi proponiamo che la comunità scientifica tutta si metta intorno a un tavolo, decida, numeri alla mano e poi in base ai numeri e alle decisioi comunichi. Non è possibile che ci sia qualcuno che si alza la mattina gettando nel panico milioni di italiani, parlando di morti, feriti, chiusure, senza che ne abbia discusso con altri. Questo era il metodo del passato governo, su questo sicuramente ci sarà un cambio di marcia, abbiamo totale fiducia nel ritorno alla vita del presidente Draghi'': lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Roma. ''In un modello Conte-Casalino che abbiamo superato, prevedeva annunci la domenica che cambiavano la vita il lunedì: quando il governo sarà in carica, perché aspettiamo di votare la fiducia questa settimana, chiederemo una maggiore programmazione, condivisione e previsione'', ha aggiunto Salvini.