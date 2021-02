ZAIA: 15M DOSI VACCINO COVID

lunedì 15 febbraio 2021VENEZIA - ''Siamo stati immorali? Anche acquistare la macchina tamponi per Crisanti è stato immorale? Mi sa che andrò a confessarmi, sono contratti che il governo può vedere quando vuole, siamo stati contattati, non abbiamo cercato nessuno. Abbiamo un'offerta per 12 mln di dosi e 15 mln di dosi, la sottoporremo ad Arcuri, siamo pronti a condividere informazioni''. A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa covid presso la Protezione Civile a Marghera. ''Abbiamo scremato gli interlocutori - ha aggiunto il Governatore - abbiamo selezionato le figure, alcuni di loro sono anche nostri storici fornitori, ci è stata fatta un'offerta per iscritto, ci hanno risposto di parlare con Arcuri, c'è un'azienda che ci propone 12 mln di dosi, un'altra 15 mln dosi, e si caricherà la merce in azienda, anche il prezzo è in linea con quelli pagati finora. Come si spiega altrimenti che in Israele hanno vaccinato tutti, la Gran Bretagna non si lamenta mai di non avere vaccini: io non me lo spiego, il mondo è più grande dell'Europa'', ha concluso.