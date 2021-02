TOTI:DRAGHI CAMBI O E' CONTE

lunedì 15 febbraio 2021''Il Paese si aspettava un cambio di passo, di metodo e di dialogo con il governo Draghi: questo fine settimana non e' cambiato granche'. I comportamenti del governo Draghi, per ora, sono quelli del Conte due, ma non e' quello che si aspetta il Paese: e' un anno che teniamo chiuso il Paese con metodi che categorie e cittadini non tollerano piu'''. Cosi' il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a ''Start'' su Sky Tg24. ''Lo slittamento al 5 marzo non fa presagire una riapertura degli impianti da sci, ma si sospetta che si sia buttata la palla avanti e, poi, chissa' se davvero apriremo- prosegue il governatore- avevamo chiesto di rinviare a oggi il rientro in zona arancione per salvare il pranzo di San Valentino, tipicamente fatto da persone conviventi, ci e' stato detto di no: uno sgarbo che ha esasperato gli animi, ottusita'''. Per Toti, ''bastava questo per far partire il governo Draghi con un piede e un linguaggio completamente diverso che non credo avrebbe segnato le sorti della pandemia. A cio' aggiungiamo anche Ricciardi che ogni santa mattina, come se fosse la messa della domenica, si sveglia e predica lockdown e tragedie assolute''. Il governatore assicura che ''i parlamentari di Cambiamo! voteranno convintamente la fiducia a questo governo, ma Draghi dia un segnale''.