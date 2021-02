BONACCINI SCHIANTA SPERANZA

lunedì 15 febbraio 2021BOLOGNA - ''Inaccettabile'' lo stop all'ultimo minuto della riapertura degli impianti sciistici. Il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini torna alla carica e avvisa il Governo: sia l'ultima volta che succede una cosa simile. Il governatore parla questa mattina a Mattino 5, sulla rete ammiraglia Mediaset. ''C'e' molta rabbia- confida- non nel merito in se''' della decisione, precisa Bonaccini. Perche' ''non siamo scienziati e al primo posto verra' sempre la tutela della salute. Ma quello che e' accaduto spero sia l'ultima volta perche' non e' piu' tollerabile''. Era arrivata dallo stesso comitato tecnico scientifico, ricorda poi Bonaccini, l'ok alla riapertura degli impianti sportivi in zona gialla. ''Abbiamo lavorato insieme ai gestori e agli enti locali per riaprire le piste da sci con regole ancora piu' stringenti rispetto a prima e abbiamo fatto validare le nuove linee guida''. Inoltre, sottolinea ancora il numero uno della conferenza delle Regioni, ''solo pochi giorni fa abbiamo detto nei presidenti che non volevamo la riapertura dello spostamento tra Regioni nemmeno in zona gialla, per essere piu' restrittivi possibile''. In questo periodo ''ci sono gestori che hanno lavorato per rimettere a posto le piste, assumere un po' di personale'', sono state fatte ''prenotazioni di skipass e prenotazioni alberghiere. Va bene tutto ma impararlo poche ore prima che riaprano le piste al danno aggiunge la beffa.