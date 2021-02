VACCINI: DISASTRO DI ARCURI

venerdì 12 febbraio 2021Secondo Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, ''se le cose dovessero rimanere come prospettato dal commissario Arcuri, la Lombardia non sara' in grado di vaccinare tutta la popolazione entro giugno, perche' le categorie tra i 55 e gli 80 anni dovrebbero essere coperte con i vaccini Pfizer e Moderna, che al momento sono insufficienti''. Lo afferma in un'intervista alla Stampa in cui parla del piano vaccini del governo. Fatta questa premessa, Moratti spiega che per questo ''il presidente Fontana si e' sentito con Zaia, e insieme al Veneto e altre due regioni, nel rispetto delle condizioni di Aifa, verificheremo se ci sono i requisiti per gli acquisti autonomi''. Il commissario Arcuri? ''Ho sempre impostato il mio lavoro su una leale collaborazione istituzionale, pero' credo di avere il dovere di rivendicare le dosi di vaccino e il personale. Che, credetemi, ci e' stato mandato veramente in minima parte'', risponde. A livello territoriale, ''inizieremo una settimana prima del previsto le vaccinazioni degli over 80, il 18 febbraio, si tratta di 703 mila persone, di cui 620 mila cronici'', annuncia. ''La pandemia ha fatto emergere la necessita' di rafforzare la sanita' di base, dobbiamo riequilibrare un sistema che e' troppo 'ospedalocentrico'', a suo avviso. Tra i problemi che Moratti spera vengano affrontati dal governo Draghi c'e' quello delle assunzioni dei medici: ''Una riforma sanitaria ormai e' indispensabile''.