SALVINI: ORA FARE PRESTO

venerdì 12 febbraio 2021''Non vediamo l'ora di cominciare a lavorare perché l'Italia ha bisogno di risposte concrete. Prima si parte, meglio è''. Matteo Salvini è in partenza per Milano, non trascorrerà nei Palazzi romani le ore di attesa per la nascita del Governo Draghi, ma invita ''il professore'' a fare presto. Il leader del Carroccio rivendica la scelta di responsabilità fatta. ''Le priorità della Lega non sono i ministeri, vogliamo risolvere i problemi della salute, del lavoro e del ritorno alla vita normale. Non mettiamo veti. Su nomi, posti e contro-posti non abbiamo chiesto niente. Non abbiamo indicato assolutamente nulla'', sottolinea.Piena fiducia in Draghi, è la linea. Sia per quel che riguardo un suo impegno in prima persona nel Governo, sia se alla fine la 'maglia' leghista dovesse essere quella di Giancarlo Giorgetti. ''Chiunque rappresenterà la Lega lo farà al meglio. Io ministro? Quello che deciderà il professor Draghi andrà bene''. Nessun veto, quindi. Anche se - specie sul fronte sanità - Salvini invoca la strada del cambiamento. Vale per Roberto Speranza al ministero della Salute, come per Domenico Arcuri. ''Il professor Draghi ha detto che bisogna accelerare perché ci sono dei problemi nella lotta al Covid e sul piano vaccinale quindi io credo che il modello debba essere un altro. Ho sentito anche stamattina Guido Bertolaso, sta facendo molto bene per la Lombardia mi piacerebbe che potesse far lo stesso bene per l'Italia'', insiste. Il segretario del Carroccio rivendica poi il ruolo di chi, nel centrodestra, specie con la spaccatura interna al M5S, consentirà al nuovo esecutivo di muovere i primi passi con stabilità. ''Il M5S perde pezzi? Ancora più importante la nostra compattezza''.