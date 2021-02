BIDEN COME TRUMP: SI' A DAZI

venerdì 12 febbraio 2021Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ''conferma i dazi aggiuntivi Usa che colpiscono le esportazioni agroalimentari made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro su prodotti come Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi, cordiali e liquori come amari e limoncello''. E' quanto afferma in una nota la Coldiretti il riferimento alla conferma statunitense dei dazi aggiuntivi entrati in vigore per ultimo lo scorso 12 gennaio su alcuni prodotti europei in relazione alla disputa commerciale tra Usa e Ue sul contenzioso Boeing-Airbus. Resta salvo invece il vino tricolore mentre - sottolinea la Coldiretti - vengono confermate tariffe aggiuntive sui vini, il cognac e brandy francesi e tedeschi principali concorrenti del made in Italy, che erano stati inseriti nell'elenco dei prodotti tassati a partire dal 12 gennaio 2021. Un vantaggio competitivo per il vino italiano che e' la principale voce dell'esportazioni agroalimentari nazionali in Usa per un valore di circa 1,5 miliardi. Si tratta - continua la Coldiretti - dell'ultimo capitolo della guerra commerciale iniziata da Donald Trump che contrappone l'Unione Europea agli Stati Uniti nella disputa sugli aiuti al settore aereonautico che coinvolge l'americana Boeing e l'europea Airbus sulla quale e' intervenuto anche in Wto autorizzando prima gli Usa e poi l'Ue ad applicare dazi.