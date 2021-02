DRAGHI PREPARA LA LISTA

venerdì 12 febbraio 2021ROMA - Ultime limature alla lista dei ministri per Mario Draghi, che ha passato la giornata telefonando alle diverse personalita' scelte per ricoprire l'incarico di ministro nel nascituro governo di salvezza nazionale. Un salto a casa verso l'ora di pranzo e poi di nuovo a capofitto nella composizione del delicato equilibrio della squadra di governo. Una limatura che va completata nei minimi particolari tenendo conto di diversi fatto: il rapporto tra tecnici e politici, la discontinuita' o meno rispetto al passato, un equilibrio di genere su standard europei. Le voci di queste ore sussurano i primi nomi della possibile lista e tra questi i tecnici Marta Cartabia e Roberto Cingolani (al superministero dell'Ambiente) e la presenza di alcuni politici. Se non ci saranno intoppi il premier incaricato potrebbe salire al Quirinale gia' stasera per giurare domani mattina, altrimenti potrebbe sciogliere la riserva domattina per giurare domani pomeriggio. Il tutto a mercati rigorosamente chiusi.