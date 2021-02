MILANO: COVID IN SCUOLA

venerdì 12 febbraio 2021MILANO - Sono 12 i positivi tracciati nelle quattro sezioni della scuola dell'infanzia di via Lope de Vega di Milano. Secondo quanto si apprende da Palazzo Marino, come per tutti gli altri casi la segnalazione delle positività è stata ''tempestiva'' e i rapporti con Ats ''costanti''. Il nido, che si trova in una struttura separata dalla scuola dell'infanzia e nel quale una sola sezione è in quarantena, ''al momento, non è stato oggetto di un provvedimento di chiusura da parte dell'autorità sanitaria. Il Comune, anche in questo caso, si atterrà alle indicazioni di Ats'', viene fatto sapere. Le norme nazionali e regionali, le procedure sanitarie messe in campo per affrontare la pandemia e il protocollo di sicurezza del Comune di Milano prevedono la segnalazione tempestiva ad Ats di tutti i casi di positività al Covid-19 riscontrati nelle strutture di sua competenza (nidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia), applicando poi le indicazioni dell'autorità sanitaria riguardo alle chiusure delle sezioni e alle quarantene. L'applicazione di questo protocollo - che contempla l'organizzazione delle sezioni in bolle, l'utilizzo da parte del personale di dispositivi di protezione individuale come mascherine FFP2 e visiere, la misurazione della temperatura all'ingresso e all'uscita, ma anche igiene rigorosa - ha assicurato la continuità del servizio nelle oltre 300 strutture di proprietà comunale.